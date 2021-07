Die Chancengleichheit sieht auch der Ringer Frank Stäbler bei der Zahl der Dopingkontrollen in Gefahr: "Ich persönlich hatte erst heute Morgen wieder eine, bin auf Herz und Nieren überprüft worden und auch in der Corona-Zeit jede paar Wochen unter Kontrolle", sagte er in einem Interview des SWR. "Ich weiß aber auch von meinen Freunden und Gegnern und Sparringspartnern international, dass es bei ihnen nicht so ist. Das wirft schon ganz viele Fragezeichen auf."