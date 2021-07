Seine sportliche Bilanz kann sich sehen lassen. Aber aufgefallen ist Max Hartung in den vergangenen Jahren nicht nur als herausragender Fechter, sondern auch als Vordenker in Sachen mündiger Athlet. Er war eine treibende Kraft bei der Gründung des Vereins "Athleten Deutschland" vor vier Jahren - der unabhängigen Vertretung deutscher Spitzensportler, die inzwischen Athleten in aller Welt als Vorbild dient.