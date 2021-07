Das Ergebnis: Lediglich 18 statt möglicher 22 Spieler sind in Tokio dabei. Doch es scheint nicht nur an den Vereinen allein zu liegen. Neben Ismail Jakobs, der wegen des Wechsels zu AS Monaco auf Olympia verzichtet, will sich auch Niklas Dorsch auf seinen neuen Verein FC Augsburg konzentrieren.