Bis 1980 durften zum olympischen Fußballturnier wie in den anderen Disziplinen nur Amateure antreten – beziehungsweise Sportler, denen das IOC diesen Status zuerkannte. Das traf auch auf die sogenannten Staatsamateure des Ostblocks zu, die gleichwohl unter professionellen Bedingungen trainierten und so von 1952 bis 1980 sämtliche Olympiasieger im Fußball stellten. Auch die aus verschleierten Profis bestehende DFB-Auswahl von 1972 scheitere in der Zwischenrunde an der DDR und Ungarn.