Ein leichtes Olympia oder fröhliche Spiele hatte Bach bisher in seiner Amtszeit noch nicht erlebt: Betrugsspiele in Sotschi 2014, Pleite-Sommerspiele in Rio 2016, politische in Pyeongchang 2018 und aktuell die verschobenen Pandemiespiele in Tokio. Dazu vor der Brust die ökologisch brisanten Winterspiele in Peking mit der Frage nach den Menschenrechtsverletzungen in China. Unter diesen Kraftakten wäre manch einer zerbrochen, der pragmatische Ökonom Bach nicht.