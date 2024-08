Wenige Medaillen: Deutsche Sportförderung ineffizient

Olympia 2024: Schlechteste Platzierung seit Wiedervereinigung

Deutschland belegte in Paris mit zwölf Gold-, 13 Silber- und acht Bronzemedaillen nur noch Rang zehn im Medaillenspiegel - es ist die schlechteste Platzierung seit der Wiedervereinigung. Laut Studie zahlte der Bund pro gewonnener Medaille fast doppelt so viel an Zuschüssen an die Sportverbände aus als noch vor acht Jahren in Rio.