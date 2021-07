In der zweiten Hälfte kam Deutschland dann strukturierter aus der Kabine. war besser in der Partie und ließ vor allem in der Defensive nur noch wenig zu. Die Belohnung war der Anschlusstreffer durch Amiri. Der Platzverweis von Arnold aber warf die DFB-Elf wieder zurück. Allerdings schalteten die Südamerikaner einen Gang zurück, wodurch Ragnar Ache auf 2:3 verkürzen konnte. Am Ende aber stand die aufgrund der schwachen ersten Hälfte verdiente Niederlage.