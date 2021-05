Hockey-Nationalspielerin Selin Oruz war in ihrem neuen Outfit die Vorfreude anzusehen. Ausgesprochen klang das so: "Ich kann es kaum erwarten, in Tokio abzuliefern." So geht es vielen Athleten nach zwölf Monaten Extra-Warteschleife. Jetzt wissen sie, wie sie aussehen werden in Tokio. Das macht die nahenden Spiele greifbarer.