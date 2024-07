Olympia 1924: Paavo Nurmi - nur die Stoppuhr fürchtete er

Fünf Goldmedaillen bei Olympia 1924 in Paris: Paavo Nurmi, hier in Führung liegend.

Am 12. Juli 1924 drückte enorme Hitze auf das Stadion Colombes. "Paris dampfte, Paris glühte, Paris kochte", hieß es in einer Reportage über den olympischen Geländelauf, der an diesem Tag um 14.30 Uhr über 10,65 Kilometer durch tristes Terrain angesetzt war. Gemessen wurden über 45 Grad. Viele kollabierten, 23 der 38 Starter gaben auf.