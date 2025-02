Bundestagswahl: Der Sport in den Programmen der Parteien

Die Bundestagswahl am Sonntag dominiert die Nachrichtenlage. Auch im Sport stellt sich die Frage nach den künftigen Rahmenbedingungen. Das ursprünglich noch von der Ampel-Koalition Ende des vergangenen Jahres auf den Weg gebrachte Sportfördergesetz sollte vor allem die Bedingungen für den Spitzensport optimieren. Was davon übrig bleibt, bleibt abzuwarten. In einigen Programmen vor den Wahlen am kommenden Sonntag liegt der Schwerpunkt auch auf dem Breiten- und Schulsport.