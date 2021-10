Für Peking, der Stadt, in der in 100 Tagen die Olympischen Winterspiele stattfinden sollen, bieten die neuen Covid-19-Fälle einen Vorgeschmack auf das, was wir im Februar zu erwarten haben. Die Aufforderung der Behörden lautet schon jetzt: Bitte verlassen Sie Peking nicht! Und tatsächlich hat Peking so etwas wie eine Grenze zu den anderen Provinzen, an der man "Gesundheitscodes" und Ausweis vorzeigen muss. Ausländer müssen hier aussteigen und sich registrieren lassen.