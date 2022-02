"Ich hätte schon gerne mal Olympische Spiele in einem Land miterlebt, in dem der Wintersport zu Hause ist, irgendwo in den Alpen oder in Skandinavien", betont Doll im Gespräch mit ZDFheute. Ob er 2026, wenn die olympischen Biathlon-Medaillen in Antholz verteilt werden, noch mit von der Partie ist, stehe zwar "in den Sternen". Allerdings ahnt der 31-Jährige: "Ich glaube eher nicht."