Bei Temperaturen von minus zwölf Grad am späten Nachmittag bekam Startläuferin Voigt die schwierigen Umstände sofort zu spüren, musste nach dem Liegendschießen trotz drei Nachladern sogar in die Strafrunde und fiel auf Rang 17 zurück. "So habe ich mir meinen Einstand nicht vorgestellt", sagte sie in der ARD. "Von Glück kann man nicht sprechen, es war nicht das Schießen, was ich gewohnt war."