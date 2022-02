Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann klagte am für das DSV-Team medaillenlosen Wochenende, sie sei mit ihrem Ski-Material "so was von gar nicht konkurrenzfähig" gewesen. Vanessa Voigt war in der Verfolgung am Sonntag als Zwölfte beste Deutsche. Und Roman Rees, ihr Pendant bei den Männern, stellte grundsätzlich fest: "Die Topnationen, die auch die Medaillen abräumen, sind uns ein Stück voraus."