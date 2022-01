Ankunft in Peking und ab ins Olympische Dorf - das gibt es bei Olympia in Pandemiezeiten nicht. Ab Frankfurt gibt es einige wenige Direktflüge über Air China sowie vier extra für Olympia genehmigte Flüge über TeamD-Partner Lufthansa, mitreisen darf nur, wer eine Vorab-Akkreditierung für die Spiele hat. Nach der Landung in China steht für jeden ein weiterer PCR-Test an. Nur wenn dieser negativ ist, geht es weiter in die Olympia-Blase, den so genannten "closed loop".