In einer Probe Walijewas vom 25. Dezember war der verbotene Stoffwechsel-Modulator Trimetazidin entdeckt worden. Die Probe kam am 29. Dezember im Kontrolllabor in Stockholm an, wie aus der Urteilsbegründung des Cas hervorgeht. Ausgewertet war sie offenbar aufgrund von Corona-Fällen bei den Kontrolleuren aber erst am 8. Februar - einen Tag nach dem Sieg des Russischen Olympischen Komitees um Walijewa im Teamwettbewerb.