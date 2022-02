In der A-Probe der 34-Jährigen wurden die verbotenen Substanzen Mesterolon, Methylhexaneamin and Heptaminol nachgewiesen, teilte die Internationalen Test-Agentur (Ita) am Mittwoch mit. Die Sportlerin sei über den Fall informiert und bis zur Klärung suspendiert worden. Sie darf während der Winterspiele weder an Wettkämpfen noch an Trainings- oder Betreuungsmaßnahmen oder an sonstigen Aktivitäten teilnehmen, hieß es in der Mitteilung.