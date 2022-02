Wie groß der Druck für Walijewa war, zeigte sich schon im Training in der vergangenen Woche, als sie nach einem Sturz auf dem Eis in Tränen ausbrach. Am Tag vor dem Kurzprogramm gab sie dem russischen Fernsehen ein Interview und weinte, als sie erklärte: Sie fühle sich "emotional leer". In der Heimat erfährt sie derweil enormen Zuspruch. Im Zentrum Moskaus wurden in den vergangenen Tagen Plakate mit ihrem Foto aufgehängt, auf denen zu lesen war. "Kamila, wir sind bei dir."