Nach dem überraschenen Silber mit der Staffel haben Katharina Hennig und Victoria Carl bei den Olympischen Spielen in Peking die nächste Langlauf-Medaille für das deutsche Team eingefahren. Im Teamsprint gewannen die beiden sensationell Gold. In einem famosen Zielsprint ging Victoria Carl als dritte auf die letzten Meter, konnte sich aber mit starken Schüben noch an ihren Kontrahentinnen vorbeischieben. Silber ging an Schweden, Bronze an Russland.