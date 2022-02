In Berlin, München, Los Angeles, Neu-Delhi oder in San Francisco und Lausanne: Die Demonstranten hielten ihre Plakate entschlossen in die Höhe. "No Olympics", "Spiele der Schande", "Völkermord-Spiele" oder "Kein Peking 2022" stand auf den Transparenten. Weltweit protestierten Menschen am Freitag gegen die umstrittenen Olympischen Winterspiele in China. Während bei der Eröffnungsfeier im "Vogelnest" von Peking die Propaganda-Maschine von Staatspräsident Xi Jinping so richtig anlief, machten Aktivisten auf die prekäre Menschenrechtslage in China aufmerksam.