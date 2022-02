Der einstige Dominator Felix Loch eilte als erster Gratulant zu Ludwig in die Eisrinne. "Er hat so viele Jahre gekämpft und sich das so sehr verdient, wir werden heute ein bisschen feiern." Loch zeigte im vierten Lauf zwar seine beste Leistung in diesem Wettbewerb, am Ende fehlten aber zwei Zehntelsekunden auf Bronze.