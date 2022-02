Dabei hatte es die Jüngste im Team gerade so nach China geschafft. Das Ticket löste Neise erst durch Platz acht beim Saisonfinale in St. Moritz. Und wie ihr Teamkollege Axel Jungk war Neise nach dem Weltcup-Rennen in der Schweiz Ende Januar positiv auf das Coronavirus getestet worden. Während Jungk am Freitag zu Silber hinter Grotheer raste, reichte es für Neise für ganz oben. Dass ihr die Bahn in Yanqing liegt, hatte die 21-Jährige mit Platz zwei in den Testrennen im Oktober bereits gezeigt.