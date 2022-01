Die ersten deutschen Athleten stehen in den Startlöchern für die Olympischen Winterspiele in Peking. Bereits in China eingetroffen sind etwa die Ski-Langläufer. Lucas Bögl konnte sich bereits davon überzeugen, was es bedeutet, wenn die Spiele unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen aufgrund der Corona-Pandemie stattfinden. "Zuerst ist mir aufgefallen, dass so Ghostbusters rumlaufen", berichtet Bögl aus einem Hotelzimmer im Gespräch mit dem ZDF heute journal.