Weil der Sprung der 25-Jährigen in der Wertung fehlte, schaffte es das Quartett in der Besetzung Selina Freitag, Constantin Schmid, Althaus und Karl Geiger nicht einmal in den zweiten Durchgang. Die Goldmedaille ging am Ende an Slowenien vor dem Team des Russischen Olympischen Komitees und Kanada.