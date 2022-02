Eishockey ist ein harter Kontaktsport. Gespielt wird fünf gegen fünf, Sieger ist am Ende die Mannschaft, die die meisten Tore geschossen hat. Eine Mannschaft besteht aus drei Stürmern, zwei Verteidigern und einem Torhüter. Das Feld ist 60 mal 26 Meter groß, die Eisfläche ist in drei Zonen aufgeteilt. Die effektive Spielzeit beläuft sich auf drei mal 20 Minuten. Falls es danach keinen Sieger gibt, geht es in fünf Minuten Verlängerung. Die Mannschaft, die dann zuerst trifft, gewinnt. Ist nach diesen fünf Minuten noch immer keine Entscheidung gefallen, dann findet Penalty-Schießen statt. Im olympischen Finale gibt es aber kein Penalty-Schießen: Hier wird so lange gespielt, bis ein Tor fällt. Seit den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano treten auch Frauen-Eishockeyteams an.