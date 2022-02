Der deutsche Starter Dominik Schwaiger stürzte schwer. Der 30 Jahre alte Sportsoldat wurde an einer kleinen Welle vor einer Steilwandkurve in Höhe der Mittelstation ausgehoben, flog in das Fangnetz und rutschte dann die Piste abwärts. Dabei zog er sich nach Angaben des Deutschen Skiverbandes (DSV) eine Prellung am linken Unterarm und Ellenbogen zu und wird beim Super-G am Dienstag nicht an den Start gehen können.