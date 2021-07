Das Ergebnis des positiven Antigen-Tests wurde am Freitagabend durch einen nachfolgenden PCR-Test des Organisationskomitees bestätigt. Geschke werde daher nicht am Straßenrennen am Samstag teilnehmen können, teilte der Deutsche Olympische Sportbund am Eröffnungstag der Spiele mit. Geschke wird auch nicht als Ersatz für das Einzelzeitfahren am 28. Juli zur Verfügung stehen.