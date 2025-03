Skitourengehen boomt. Laut Schätzung des Deutschen Alpenvereins (DAV) gehen hierzulande 600.000 Leute auf Skitouren, die Zahl der Aktiven habe sich in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht. Immer mehr steigen mit Fellen unterlegten Skiern seitlich der präparierten Pisten den Berg hoch. Ähnliche Trends gibt es in Ländern wie Österreich und der Schweiz. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) reagierte und nahm die Sportart mit zwei Disziplinen - Sprint und Teamevent - ins Programm. Diese finden bei Olympia 2026 in Bormio auf dem Schlussteil der berühmten Stelvio-Abfahrt statt.