Neu bei Olympia: Mehr Frauen- als Männerteams im Fußball

Die Tinte ist trocken, die letzten Zweifel sind beseitigt: Die Olympischen Winterspiele 2030 finden in Nizza und den französischen Alpen statt. Die Spiele waren zuvor im vergangenen Jahr vom IOC nur unter Auflagen nach Frankreich vergeben worden. Alle geforderten finanziellen Garantien wurden nun von der Regierung und den beiden beteiligten Regionen -Auvergne-Rhone-Alpes und Provence-Alpes-Cote d'Azur - geliefert. So unterzeichneten IOC-Präsident Thomas Bach und der Vorsitzende der Finanzkommission, Ser Miang Ng, am Mittwoch den Gastgebervertrag.



Frankreich hatte zuvor die Winterspiele in Chamonix 1924, Grenoble 1968 und Albertville 1992 ausgetragen.