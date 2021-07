Bemerkenswert - vielleicht mehr als der Inhalt - ist der kontextuelle Zusammenhang, in den die japanische Presse Lius Aussagen setzt. So wird betont, dass China mit 28 von 32 möglichen olympischen Goldmedaillen das Maß aller Dinge ist, aber gerade ein wenig schwächelt. Daneben führt sie dann auch die chinesischen Segler an, die Löcher in ihrer Corona-Bubble entdeckt haben wollen und sich unsicher fühlen - auch wenn beide chinesischen Delegationen in keinem Zusammenhang stehen.