Ihre Leichtigkeit kommt ihr beim Tanz auf den Wellen zugute. Was nicht nur an ihren 53 Kilogramm Körpergewicht liegt. Im Feld der Weltklasse-Athletinnen im Kanu-Sport ist sie mit die leichteste, doch sie hat enorme Kräfte am Paddel. "Es ist natürlich cool, wenn man so ein Kraft-Last-Verhältnis hat. Das ist bei dieser Sportart auch ein Vorteil."