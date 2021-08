Doch wie passt Yosozumi in diese Muster? Zum Einen motivierte Olympia die heimische Wirtschaft – in Form eines Sake-Brauers – wieder kräftig in Sportler zu investieren. Und zum Anderen ist da Coach Nishikawa, der festangestellt quer durchs ganze Land tourt, um junge Skater-Asse zu scouten. So schaffte es Yosozumi mit ihrem enormen Talent vom Sake-Skatepark im bergigen Wakayama auf die Weltbühne Olympia.