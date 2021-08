Als der Einzug in das olympische Viertelfinale besiegelt war, forderte der Routinier etwas mehr Enthusiasmus bei den deutschen Handballern. "So, jetzt jubeln", befahl Torhüter Johannes Bitter (HSV Handball) lächelnd nach dem 29:25 (16:12)-Sieg gegen Brasilien am letzten Vorrundenspieltag des olympischen Handballturniers von Tokio. Aber der blieb weitgehend aus.