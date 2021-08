Am Ende hieß es 26:31 (12:16) im Viertelfinale gegen den Afrikameister aus Ägypten. Das ist eine der bittersten Niederlagen in der ruhmreichen Geschichte des mitgliederstärksten Handball-Verbandes der Welt. Dessen nun scheidender Vizepräsident Bob Hanning hatte trotz der desaströsen WM im Januar (12. Platz) den Olympiasieg als Ziel ausgerufen. Diese Mannschaft werde in Tokio alle überraschen, hatte Hanning prophezeit. Und nun dieses Waterloo.