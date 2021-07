Das war zu erwarten. Seit rund zehn Jahren werden Temperaturrekorde in Japan exakt um diese Jahreszeit getoppt. Als es 2018 wieder so weit war – nahe Tokio wurden 41 Grad Celsius gemessen – gab auch Tokios Gouverneurin Koike Yuriko zu. "Unser traditionelles Wissen reicht nicht aus, um diese Hitze zu besiegen. Also werden wir modernste Technologie einsetzen."