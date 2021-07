Ihr Gesicht ist überall. Auf Plakaten, in Werbeclips und natürlich schon jetzt in Rückblenden auf diese Spiele: als diejenige, die das olympische Feuer entzündete. Naomi Osaka wird in einer Linie mit dem "Kind der Atombombe", Sakai Yoshinori, stehen. Der entfachte bei den ersten Spielen in Tokio im Jahr 1964 die olympische Flamme. Yoshinori war 1945 an dem Tag geboren, als die USA eine Atombombe auf Hiroshima abwarfen. Bei Olympia wurde er zum Symbol für Frieden und Wiedererstarken.