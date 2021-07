Aigner, der 2018 Weltmeister wurde und bei den Sommerspielen in London 2012 bereits Bronze gewann, gelang trotz kleiner Patzer ein insgesamt solider Finallauf. Der 32-Jährige war nur als Siebter in den Kampf um die Medaillen eingezogen. Im Kasai Canoe Slalom Centre waren in der Vorschlussrunde die Mitfavoriten Peter Kauzer aus Slowenien und der Italiener Giovanni de Gennaro bereits gescheitert.