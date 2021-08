Nun saßen sie also gemeinsam dort, am Ziel eines beschwerlichen Weges, und teilten ohne auch nur einen Funken Missgunst ihren größten sportlichen Moment. Sie nutzten diese Bühne, um ähnlich wie Turnerin Simone Biles daran zu erinnern, dass Spitzensport eben nicht nur schillernd ist. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, was Leute durchmachen im Sport, wenn die Dinge mal nicht laufen", sagte Tamberi. "Du gehst durch mentalen Stress, nahezu an jedem einzelnen Tag", ergänzte Barshim.