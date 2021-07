Simone Biles sagte in Tokio: "Ich bin nervöser als sonst, wenn ich turne." Und: "Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr so viel Spaß habe. Es schmerzt mich im Herzen, dass mir weggenommen wurde, das zu tun, was ich liebe, nur damit ich anderen Leuten gefalle." So sieht sie das.