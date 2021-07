Auch von außen betrachtet erinnert das olympische Dorf in Tokio erst einmal etwas an frühere osteuropäische Plattenbau-Melancholie, der Eingang ein wenig an einen Supermarkt. Doch der Anschein trügt: Drinnen dominiert warmes Zedern- und Zypressenholz aus sämtlichen Landesteilen Nippons. Und die Plaza lebt und vibriert.