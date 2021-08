Topfavorit Johannes Vetter hat seinen Angriff auf Olympia-Gold holprig begonnen. Der deutsche Speerwurf-Rekordhalter übertraf in der ersten Qualifikations-Gruppe erst im letzten Versuch mit 85,64 m die zum direkten Einzug in die Entscheidung am Samstag (13:00 Uhr MESZ) geforderten 83,50 m.