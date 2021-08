Denn wer kennt schon die Väter ihrer Teamkollegen Kent Farrington, Laura Kraut und McLain Ward? Jessicas Dad, Bruce Springsteen, hingegen ist eine weltberühmte Rock-Ikone. Allerdings war das der Tochter gar nicht bewusst, als sie aufwuchs. "Die Leute in New Jersey waren es gewohnt, meine Eltern überall zu sehen - in der Schule, beim Reiten. Ich war noch zu jung, um zu verstehen, was los ist", betont Jessica Springsteen.