Die Sportler/innen leben in so genannten Blasen, die Hockeyspieler unter sich, die Ruderer, die Turner. Sie tun alles, um sich nicht zu infizieren und andere nicht zu gefährden. Gleichzeitig versuchen sie, sich in Höchstform zu bringen für das große Lebensziel Olympia. Dafür müssen sie alle Zweifel ausblenden, die mehr und mehr in ihre Trainingsblasen sickern.