Die japanische Hauptstadt ist nach 1964 zum zweiten Mal Gastgeber der Sommerspiele. Die Spiele in Tokio stehen ganz im Zeichen der Corona-Pandemie, so finden die Wettkämpfe vor leeren Zuschauerrängen statt. IOC-Präsident Thomas Bach sprach trotz der umfangreichen Corona-Einschränkungen in der Olympia-Stadt von einem wichtigen Zeichen in Zeiten der weltweiten Pandemie.