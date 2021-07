Mit weniger Startplätzen (196 statt 260 wie in Rio) und Gewichtsklassen (14 statt 15) müssen die Gewichtheber, bei denen Thailand, Malaysia, Ägypten und Rumänien wegen zu vieler Disqualifikationen in Tokio gesperrt sind, schon jetzt auskommen. Und für die Olympia-Ausgabe in drei Jahren in Paris sind für sie maximal 120 Plätze in zehn Klassen vorgesehen.