Wer Japan kennt, so wie der freie Mitarbeiter David, den überrascht der Hang zur Kontrollpedanterie nicht. "In Nippon will für Fehler eigentlich niemand die Verantwortung übernehmen", sagt der Portugiese, der seit vier Jahren in Fernost lebt und über einen Sub-Sub-Sub-Vertrag zu Olympia gelangte. "Deswegen ist alles haarklein vorgeschrieben. Man ist so nie selbst verantwortlich."