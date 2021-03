Zahn: Wenn dazu etwas im Fernsehen kommt, schaue ich mir das natürlich an. Und die Eröffnungsfeier schaue ich sowieso. 1972 in München wollte mich unbedingt ein Japaner treffen - das war Yoshinori Sakai, der 1964 bei den Spielen in Tokio das Feuer entzündet hatte. Er war ausgesucht worden, weil er am 6. August 1945 in Hiroshima geboren wurde, an dem Tag, als über seiner Geburtsstadt die erste Atombombe abgeworfen wurde. Ich bin sehr gespannt, ob er diesmal in Tokio auch wieder dabei sein wird.