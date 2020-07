Für die Rettung der Sommerspiele in Tokio setzt Thomas Bach alle Hoffnungen in die Improvisationskünste der Olympia-Macher. Von einer Vielzahl an Notfall-Szenarien sprach der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), bevor am Freitag die japanischen Gastgeber bei der ersten Online-Session in der Geschichte des IOC ihr Maßnahmenpaket für die ins nächste Jahr verschobenen Spiele vorstellen wollen.