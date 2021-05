IOC-Präsident Thomas Bach wird das gerne vernehmen: Sport ist mächtig. Sport kann einem aber auch mächtig etwas einbrocken. Denn Japan ist wieder in einem emotionalen Prestigedilemma. "Selbstverstrauen und Stolz ruhten in der Stärke von Wissenschaft und Wirtschaft", sagt Adachi Kiyoshi, Professor für Soziologie an der Kyushu Universität in Japans Südmetropole Fukuoka. "Doch die Fukushima-Dreifach-Katastrophe von 2011 hat beides zutiefst erschüttert."