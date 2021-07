25 Prozent des Teams fehlten in Vorbereitung. Erst am Dienstag (Ortszeit) endete mit dem Titelgewinn der Milwaukee Bucks gegen die Phoenix Suns die NBA-Saison. Mit Khris Middleton und Jrue Holiday (beide Milwaukee) sowie Devin Booker (Phoenix) waren drei Profis - also ein Viertel des Olympia-Teams - in der Endspielserie dabei. Sie werden erst am Samstag in Tokio eintreffen.